EUA diz ter chegado a um consenso com a China sobre acordo de Genebra

Em entrevista concedida a repórteres em Londres nesta terça-feira (10), o secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, afirmou que uma estrutura com a China foi alcançada sobre o acordo de Genebra e que agora é preciso implementá-lo. A informação teve confirmação do diplomata chinês Li Chenggang.

"Vamos retornar a Donald Trump para aprovação e a China também aprovará internamente as decisões", garantiu Lutnick.