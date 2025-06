Ataque em escola na Áustria deixa 10 mortos

Ataque em uma escola pública de ensino média na cidade de Graz, na Áustria, deixou ao menos dez mortos, segundo a prefeita da cidade. Elke Kahr declarou à agência APA que o episódio foi provocado por um dos alunos. Ele atirou em colegas e professores e depois se matou. "Uma terrível tragédia", declarou Kahr, em entrevista à TV austríaca.

A polícia evacuou o local e informou que trabalha com a hipótese de uma única pessoa envolvida no ataque. Serviços de emergência estão na escola, no sul do país, e dezenas de feridos lotam os hospitais da região. O primeiro-ministro da Áustria, Christian Stocker, está a caminho da cidade.

Há 10 anos, também em Graz, um homem conduziu um carro contra uma multidão, matou três pessoas e feriu dezenas. Não há evidências de que os casos estejam relacionados.