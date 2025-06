Chefe da Otan, Mark Rutte pedirá expansão de 400% da defesa aérea e antimíssil

Os países-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) precisam ampliar sua defesa aérea e antimíssil em 400% para conter a ameaça da Rússia, segundo o secretário-geral da aliança, Mark Rutte.

Rutte dirá nesta segunda-feira (9), durante visita a Londres,para enfrentar crescentes ameaças e instabilidade, segundo trecho de discurso do secretário-geral divulgados com antecedência pela Otan.Rutte deve se encontrar com o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, na sede do governo, semanas antes de uma reunião de cúpula da Otan na Holanda, onde a aliança de 32 países provavelmente aprovará um grande aumento nos gastos militares.Assim como outros membros da Otan,, em fevereiro de 2022. Starmer prometeu aumentar os gastos britânicos com defesa para 2,5% do Produto Interno Bruto (PIB) até 2027 e para 3% até 2034.Rutte propõe uma meta de 3,5% do PIB para gastos militares e outros 1,5% para, como estradas, pontes, aeroportos e portos marítimos. Na semana passada, ele afirmou estar confiante de que a aliança dará sinal verde à proposta de meta durante a cúpula, em Haia, nos dias 24 e 25 de junho.No momento, 22 dos 32 países-membros atendem ou superam a meta atual de 2% da Otan.