Após oito meses de invasão, Rússia acusa Kiev de crimes de guerra em Kursk

Os oito meses de ocupação militar de uma área na região de Kursk, no sul russo, foram marcados por destruição indiscriminada, assassinato de civis e outros crimes de guerra. A acusação, a qual Moscou se acostumou desde que invadiu a Ucrânia em 2022, desta vez está sendo dirigida a Kiev.

Em uma teleconferência nesta quinta-feira (5), o Ministério das Relações Exteriores da Rússia apresentou sua versão do que ocorreu durante a invasão promovida por Volodimir Zelensky em agosto do ano passado, a primeira incursão militar estrangeira no país de Vladimir Putin desde a Segunda Guerra Mundial.

As forças de Kiev recuaram em março, sendo completamente expulsas em 26 de abril deste ano. A extensão máxima que chegaram a ocupar equivaleu ao município do Rio. Na apresentação, os russos compilaram levantamentos feitos pelo Ministério do Interior, relatos anedóticos de três sobreviventes, depoimentos de jornalistas locais, evidências em fotos e vídeos, além de uma forte carga ideológica e propagandística.

Nada muito diferente do que ocorre em apresentações semelhantes feitas na Ucrânia acerca do comportamento de tropas russas. A novidade é o contexto. A Rússia é objeto de uma investigação sobre crimes de guerra na Corte Internacional de Justiça, e pela remoção de crianças de áreas ocupadas Putin ganhou um pedido de prisão, ao lado de outras autoridades. Há outras investigações, algumas feitas por monitores independentes e outras, pelos ucranianos. Como seria previsível, Moscou qualifica as acusações como persecutórias e fabricadas.