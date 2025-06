Sob temor de Trump, consulados do Brasil nos EUA têm alta de 43% em pedidos de certidão

Os consulados do Brasil nos Estados Unidos registraram um aumento significativo de atendimentos, em especial de solicitações de registros civis e de certidões de nascimento para crianças que nasceram no país e que ainda não tinham o documento brasileiro.

A corrida pela papelada nas 11 sedes diplomáticas espalhadas pelo país é interpretada como uma reação à política migratória do governo de Donald Trump, que tem afetado imigrantes em situação irregular, incluindo brasileiros. Segundo funcionários do Itamaraty, o número de solicitações de registros de nascimento aumentou 43% no primeiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período no ano passado. Já a alta na emissão de passaportes foi de 21%.

A pasta comandada por Mauro Vieira montou uma espécie de força-tarefa em Brasília para ajudar a dar vazão a essa alta na demanda e, portanto, ter mais celeridade nos atendimentos.

A ideia é priorizar os casos mais urgentes. Os diplomatas nos EUA também têm montado os chamados consulados itinerantes em cidades que não têm sede diplomática para atender aos cidadãos que não conseguem se deslocar.

acompanhamento de brasileiros detidos pelo ICE, o serviço de imigração do país.

Uma série de prisões tem ocorrido desde que Trump reassumiu a Casa Branca e prometeu deportar milhões de imigrantes. A nacionalidade não é a mais comum entre os grupos migratórios, mas tem comunidades bem estabelecidas há décadas no país.

Um dos casos mais recentes foi o de Marcelo Gomes, 18, detido por autoridades migratórias em Milford, no mesmo estado de Massachusetts, enquanto ia a um treino de vôlei no último final de semana.

À Folha, seu pai disse que a família foi pega de surpresa e ficou "sem chão". Marcelo é estudante de uma escola local, e sua prisão gerou comoção na cidade. Vídeos do momento de detenção de imigrantes têm circulado nas redes sociais, como o caso da brasileira Nikole Fernandes, que foi detida na cidade de Leominster, também no estado de Massachusetts.