Coreia do Sul elege novo presidente em passo importante para definir abordagem com EUA

Os sul-coreanos votam nesta terça-feira (3), para eleger seu próximo presidente e pôr fim a meses de tumultos na liderança que se seguiram à breve imposição da lei marcial no país no final do ano passado.

O vencedor da "eleição relâmpago" determinará como Seul abordará as negociações comerciais com Washington, as tensões com Pequim e uma Pyongyang belicosa. Nos últimos meses, a Coreia do Sul passou por três presidentes interinos diferentes.