Conservador Karol Nawrocki vence eleição acirrada para a presidência da Polônia

O conservador Karol Nawrocki venceu as eleições presidenciais realizadas no domingo (1º), na Polônia. Segundo o resultado final da apuração do segundo turno, divulgado nesta segunda-feira (2), Nawrocki obteve 50,89% dos votos. Já o prefeito de Varsóvia, o liberal Rafal Trzaskowski, ficou com 49,11% da preferência do eleitorado.

A acirrada disputa manteve o país em suspensão desde o primeiro turno, disputado há duas semanas, até o início da manhã desta segunda, quando o resultado foi divulgado. Uma pesquisa de boca de urna divulgada no domingo indicava a vitória de Trzaskowski, até que a apuração confirmou a vitória do rival. O triunfo de Nawrocki, que tinha o apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indica que a Polônia deverá adotar uma postura mais nacionalista.