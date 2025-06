Ucrânia e Rússia encerram nova rodada de negociações diretas de paz em Istambul

A Rússia e a Ucrânia encerraram, nesta segunda-feira (2), a mais recente rodada de negociações diretas por um cessar-fogo permanente entre os dois países. A reunião durou pouco mais de uma hora, de acordo com a mídia estatal russa e o presidente ucraniano, Volodymir Zelensky. Segundo ele, uma nova liberação de prisioneiros de guerra está sendo preparada.

Esta foi a segunda rodada de negociações em pouco mais de duas semanas em Istambul, realizada após uma série de ataques impressionantes no fim de semana, com baixas expectativas de avanços significativos para encerrar a guerra, que já dura três anos. A primeira reunião durou cerca de duas horas.



Segundo a Axios, durante a reunião de hoje em Istambul, a Rússia entregou aos ucranianos seu memorando de paz com termos para o cessar-fogo e condições para o fim da guerra. À agência russa TASS, o chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky, ressaltou que os negociadores russos estavam "prontos, no local, para iniciar imediatamente uma discussão substantiva e detalhada de cada item do pacote de acordo sobre o futuro cessar-fogo".



*Com informações da Associated Press.