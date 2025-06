Papa fala em reconstruir 'credibilidade de Igreja ferida' ao ordenar padres em Roma

O papa Leão 14, eleito no começo do mês, pediu transparência para reconstruir a "credibilidade de uma Igreja ferida" ao ordenar 11 padres da Diocese de Roma em uma missa na Basílica de São Pedro, no Vaticano.

Durante a cerimônia, ele afirmou que a vida dos padres deve ser "transparente, visível, crível". "Juntos, então, reconstruiremos a credibilidade de uma Igreja ferida, enviada a uma humanidade ferida, dentro de uma criação ferida. Não somos ainda perfeitos, mas é necessário ser críveis", disse.

O pontífice agostininano pediu ainda para os sacerdotes não buscarem o poder. "Ninguém jamais viu a Deus. Ele se voltou para nós, saiu de si mesmo. (...) E nos deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Não busquem, não busquemos outro poder", afirmou.

Leão é o 267º líder da Igreja Católica, eleito após a morte do papa Francisco, em abril. Na semana passada, o atual pontífice completou os últimos passos para se tornar o bispo de Roma, cargo tradicionalmente ocupado por todos os papas desde o primeiro, São Pedro, em uma missa no domingo (25).

Na homilia, Leão enfatizou sua visão de uma Igreja Católica aberta. "Quero ouvir e aprender, quero entender e decidir em conjunto", disse o papa aos membros da Cúria presentes. Com a cerimônia, o americano se tornou oficialmente bispo de Roma, mas ele ainda deve nomear um vigário para administrar a arquidiocese, como é tradicionalmente feito pelo papa.

Na próxima semana, Leão deve ter um de seus primeiros encontros com líderes estrangeiros. Javier Milei terá uma reunião com o papa no próximo sábado (7), conforme consta na agenda do presidente argentino. Há quase duas semanas, o pontífice se encontrou com J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, seu país natal.