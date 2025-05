Hamas diz ter chegado a acordo com enviado dos EUA para cessar-fogo permanente em Gaza

O Hamas afirmou nesta quarta-feira (28) ter alcançado um acordo com o enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, Steve Witkoff, sobre "um quadro geral para um cessar-fogo permanente" na Faixa de Gaza. Segundo o grupo, o entendimento prevê "grandes esforços para pôr fim à guerra brutal contra a Faixa de Gaza".

De acordo com o Hamas, o acordo delineado com Witkoff inclui fluxo de ajuda humanitária, cessar-fogo permanente, gestão profissional dos assuntos do território e a "retirada completa das forças de ocupação Israel da Faixa de Gaza imediatamente após o anúncio do acordo".

O comunicado afirma ainda que está prevista uma troca de prisioneiros. O Hamas anunciou a libertação de "dez prisioneiros israelenses e a entrega de alguns corpos", em troca da soltura de "um número acordado de prisioneiros palestinos, sob garantia dos mediadores".

Nesta quarta, em coletiva de imprensa ao lado do presidente dos EUA, Donald Trump, Witkoff afirmou que tem "boas expectativas sobre o cessar-fogo temporário em Gaza". Os termos do acordo ainda precisam ser enviados e aceitos por Israel.