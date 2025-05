Governo dos Estados Unidos pretende encerrar contratos federais com Harvard

O governo Trump está buscando encerrar os contratos federais restantes com a Universidade de Harvard, segundo uma carta que será enviada às agências federais nesta terça-feira (27). Esse é mais um passo na recente escalada do confronto do presidente Donald Trump com uma das instituições de ensino mais prestigiadas dos Estados Unidos.

Em uma carta obtida pelo Wall Street Journal, a Administração de Serviços Gerais (GSA, na sigla em inglês) pediu uma revisão dos contratos federais, alegando que a universidade teria praticado antissemitismo e discriminação racial em seu processo de admissão.

"Recomendamos que sua agência rescinda por conveniência cada contrato que considerar não atender aos seus padrões e transfira para um novo fornecedor aqueles contratos que poderiam ser melhor atendidos por outra contraparte", escreveu o comissário do Serviço Federal de Aquisições da GSA, Josh Gruenbaum.

A revisão é o mais recente ataque do governo contra Harvard. Na segunda-feira (26), Trump afirmou que estava considerando redistribuir bilhões de dólares em bolsas de pesquisa destinadas a Harvard para escolas técnicas em todo o país.

"Estou considerando tirar US$ 3 bilhões de Financiamentos de uma Harvard muito antissemita, e dar para ESCOLAS TÉCNICAS em todo nosso país", publicou ele em sua plataforma Truth Social no início do feriado do Memorial Day. "Que grande investimento isso seria para os EUA - e tão necessário!!!", escreveu.

Trump tem mantido a pressão sobre Harvard como parte de uma campanha contra o que ele chama de ideologia "woke" e antissemitismo nos campi universitários. Na semana passada, o Departamento de Segurança Interna informou que cortaria a autorização de Harvard para matricular estudantes internacionais, antes que um juiz federal suspendesse temporariamente a medida.