Primeira-dama dá tapa no rosto de Macron; ele diz ser 'brincadeira'

Era apenas uma "briga de brincadeira". Essa foi a explicação do presidente francês Emmanuel Macron ontem, para imagens de vídeo que mostram sua mulher, Brigitte, empurrando seu rosto com as duas mãos antes de desembarcarem do avião para começar uma viagem pelo Sudeste Asiático.

O momento virou manchete na França, com a mídia tentando decifrar a interação que as câmeras flagraram através da porta recém-aberta do avião. A manchete de uma matéria no site do jornal Le Parisien perguntava: "Tapa ou 'briga'? As imagens de Emmanuel e Brigitte Macron desembarcando no Vietnã geram muitos comentários".

Mais tarde, Macron disse aos repórteres que o casal - casado desde 2007, após se conhecerem na escola onde ele estudava e ela era professora - estava apenas brincando. "Minha mulher e eu estávamos brincando, como costumamos fazer", disse ele, acrescentando que o incidente estava sendo exagerado como "uma espécie de catástrofe geoplanetária".

O gabinete de Macron também minimizou a interação. "Foi um momento em que o presidente e sua mulher estavam relaxando uma última vez antes do início da viagem, brincando. É um momento de cumplicidade. Foi tudo o que faltava para dar munição aos teóricos da conspiração", disse.