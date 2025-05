Trump liga energia nuclear à corrida da IA e ordena expansão do setor

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou quatro decretos para acelerar a construção de usinas nucleares no país e impulsionar o setor na área civil. O objetivo, segundo ele, é a retomada americana na liderança da energia nuclear.

Durante o evento na Casa Branca, ele ligou o setor à atual corrida da inteligência artificial (IA). Conforme Trump, a crescente demanda energética provocada por tecnologias emergentes, como a IA, exige novas fontes confiáveis de energia.

Trump defendeu a energia nuclear como essencial para os planos estratégicos de seu governo, e reforçou que se trata de uma fonte "segura e boa para o meio ambiente". "Avançaremos com usinas nucleares bem rapidamente e de maneira muito segura", disse ele.

Para isso, o governo americano buscará flexibilização nas regras atuais. Um dos decretos determina que a Comissão Reguladora Nuclear (NRC), o órgão independente de segurança do país, simplifique as exigências.

Mais tarde, ao dar mais detalhes sobre o anúncio do presidente, a Casa Branca explicou que os decretos preveem impacto em três frentes principais do setor nuclear civil. Primeiro, os textos autorizam a realização de testes com novos projetos de reatores em laboratórios do Departamento de Energia (DoE).

Segundo, liberam construções de instalações nucleares em terras federais, com o argumento de proteger a segurança nacional e econômica. E, terceiro, sobre as flexibilizações, obrigam a NRC a emitir decisões de licenciamento em prazos definidos, com o objetivo de eliminar entraves burocráticos.

"Nos últimos 30 anos, paramos de construir reatores nucleares nos EUA. Isso termina agora", afirmou o diretor do Escritório de Ciência e Tecnologia da Casa Branca, Michael Kratsios. Ele acrescentou que os decretos visam restaurar a cadeia de suprimento de combustível nuclear dentro dos EUA.

O secretário de Energia, Chris Wright, celebrou o pacote de medidas. "Com o surgimento da IA e as políticas pró-manufatura de Trump, a energia nuclear civil americana está sendo liberada no momento ideal", disse.



"Este é um dia enorme para a indústria nuclear", disse o secretário do Interior, Doug Burgum, ao lado de Trump em uma cerimônia de assinatura no Salão Oval. "Marquem este dia em suas agendas. Isso vai fazer o tempo voltar atrás em mais de 50 anos de excesso de regulamentação."

Em um de seus primeiros atos no cargo, Trump declarou "emergência energética nacional", afirmando que o país não tinha eletricidade suficiente para atender às suas crescentes necessidades, especialmente para data centers que operam com IA. Embora a maioria de suas ações tenha se concentrado em impulsionar o carvão, o petróleo e o gás natural, autoridades do governo também apoiaram a energia nuclear.

Essa abordagem tem apoio bipartidário no Congresso. Embora alguns democratas continuem se opondo devido a preocupações com a segurança e o descarte de resíduos nucleares, essa tecnologia termelétrica não produz emissões que aquecem o planeta.