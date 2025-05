Putin quer aumento nas exportações de armas e aposta em tecnologias de próxima geração, como IA

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta sexta-feira (23) que o país precisa "reforçar sua posição no mercado global de armamentos" e ampliar o volume de exportações militares. Em declaração feita durante reunião da Comissão sobre Cooperação Técnico-Militar com Estados Estrangeiros, ele também enfatizou que o país deve apostar nas tecnologias de próxima geração, como drones, sistemas robóticos e inteligência artificial (IA)."Essa é a direção do futuro no mercado global de armas, onde a competição já está intensa - e para a qual devemos estar preparados", declarou Putin.