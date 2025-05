Netanyahu condiciona fim da guerra a plano de Trump para deslocamento em Gaza

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, condicionou nesta quarta-feira (21) o fim da guerra na Faixa de Gaza à implementação de um controverso plano de deslocamento forçado defendido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A proposta do republicano tem sido criticada de forma incisiva pela ONU e por grupos de direitos humanos, que veem risco de limpeza étnica.

De acordo com o jornal The Times of Israel, Netanyahu disse estar pronto para encerrar a guerra "desde que condições claras garantam a segurança" de seu país. O premiê exigiu o retorno dos reféns ainda mantidos em Gaza, a rendição do grupo terrorista Hamas e o exílio de sua liderança, o desarmamento total no território palestino e a implementação do plano de Trump, que ele disse ser "correto e revolucionário".

Foi a primeira vez que o governo israelense mencionou a proposta dos EUA como condição para encerrar o conflito. Em janeiro, Trump sugeriu a transferência da população de Gaza para outros países árabes com o objetivo de "limpar a coisa toda" após mais de um ano de destruição na guerra entre Israel e Hamas.

Na semana passada, o líder norte-americano voltou a manifestar o desejo de assumir o controle de Gaza. Em viagem ao Qatar, um dos países que medeiam o conflito, ele afirmou que Washington "transformaria aquilo [Gaza] em uma zona de liberdade" e que "não há mais nada a ser salvo" no território palestino.

As denúncias de que o projeto, caso concretizado, desrespeitaria os princípios fundamentais do direito internacional e configuraria uma limpeza étnica não impediram, contudo, ministros israelenses de apoiar o plano. Agora, a proposta tem o endosso público de Netanyahu.

Em sua fala nesta quarta, Netanyahu afirmou que pedir o fim da guerra antes do cumprimento das exigências apresentadas por ele equivale a apoiar a permanência do Hamas no poder.

As declarações foram feitas em um momento em que Netanyahu é mais pressionado do que nunca devido ao conflito em Gaza. Nos últimos dias, vários países europeus, incluindo aliados históricos de Israel, questionaram a persistência do conflito e criticaram um bloqueio determinado por Tel Aviv à entrega de ajuda humanitária no território palestino, já devastado devido aos bombardeios incessantes.

O governo israelense disse na segunda-feira (19) ter autorizado entregas limitadas de ajuda à população de Gaza pela passagem de Kerem Shalom, no sul do território. Segundo o Exército, foram cinco caminhões na segunda e 93 no dia seguinte. Mas, até o começo da noite desta quarta, os suprimentos não tinham sido distribuídos, de acordo com as Nações Unidas.

O bloqueio à ajuda deixou os moradores de Gaza em uma luta cada vez mais desesperada pela sobrevivência, apesar da crescente pressão internacional e interna sobre o governo israelense, que, segundo um político da oposição, corre o risco de transformar o país em um Estado pária.