Israel diz que provavelmente matou líder do Hamas

Israel provavelmente matou Mohammed Sinwar, líder do Hamas e um dos últimos remanescentes do grupo que planejou o ataque de 7 de outubro de 2023. A informação foi apresentada pelo ministro da defesa do país, Israel Katz, em uma reunião parlamentar a portas fechadas, segundo uma fonte. O exército de Israel se recusou a comentar se acredita que Mohammed Sinwar foi morto.

De acordo com um oficial israelense familiarizado com o que foi discutido na reunião parlamentar, Katz disse durante o encontro que, "com base em todas as indicações, Mohammed Sinwar foi morto" no ataque realizado no terreno do Hospital Europeu em Khan Younis, na terça-feira.