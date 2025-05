EUA: Suprema Corte barra novamente Trump de deportar venezuelanos sob lei do século 18

Pela segunda vez, a Suprema Corte dos EUA impediu o governo de Donald Trump de usar uma lei de guerra do século XVIII para remover um grupo de migrantes venezuelanos que as autoridades alegam pertencer a uma gangue transnacional, intervindo depois que os tribunais inferiores se recusaram a impedir a iminente deportação dos estrangeiros para uma prisão de El Salvador.Embora o tribunal geralmente fale pouco ao decidir sobre questões emergenciais, o parecer não assinado de sexta-feira (16) deixou clara a crescente frustração dos juízes com os esforços da Casa Branca para acelerar as deportações, ignorando os direitos constitucionais dos migrantes a uma audiência antes de serem removidos.