Lula comparece no funeral de Mujica em Montevidéu

Depois de um giro por Rússia e China, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou a Montevidéu para se despedir do ex-líder uruguaio Pepe Mujica. Acompanhado da primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, a Janja, ele chegou ao funeral pouco depois das 14h desta quinta-feira e abraçou a viúva de Mujica, a ex-vice-presidente e ex-senadora Lucía Topolansky. Depois, ficou ao lado do presidente do Uruguai, Yamandú Orsi, e se aproximou do caixão.

No segundo dia de homenagens, o centro de Montevidéu voltou a se encher de apoiadores que carregavam bandeiras vermelhas, azuis e brancas da Frente Ampla, partido do ex-presidente. Em clima de emoção, com aplausos, flores e cânticos, longas filas se formaram diante do Salão dos Passos Perdidos, no Palácio Legislativo, onde foi montada uma capela funerária para o velório público.

Mujica morreu na terça-feira aos 89 anos, após meses de tratamento contra um câncer de esôfago.