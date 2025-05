Fumaça preta no Vaticano, novo papa ainda não foi eleito

cardeais reunidos no templo não conseguiram definir o novo papa.



As milhares de pessoas reunidas ao meio-dia (7h de Brasília) na Praça de São Pedro receberam com aplausos e decepção a segunda fumaça preta do conclave, depois da primeira votação na quarta-feira. Os cardeais devem votar novamente à tarde para escolher o sucessor de Francisco. Uma densa fumaça preta se elevou nesta quinta-feira (8) da chaminé instalada no telhado da Capela Sistina, sinal de que os 133 cardeais reunidos no templo não conseguiram definir o novo papa.

O processo não tem prazo fixo para conclusão, mas os últimos 10 conclaves não superaram cinco dias - Francisco (2013) e Bento XVI (2005) foram escolhidos no 2ª dia.



Não há franco favorito para suceder Jorge Bergoglio, que tornou o colégio cardinalício mais diverso, com mais integrantes da África e da Ásia e menor proporção de europeus. Para ser eleito, são necessários 2/3 dos votos (89).



Pela manhã, os padres abrigados no Colégio Pio Brasileiro, em Roma, celebraram missa às 6h30min. Cerca de 100 religiosos brasileiros vivem ali enquanto fazem seus estudos na capital italiana. Ali também foi o QG dos sete cardeais brasileiros nos dias que precederam o conclave, onde foram providenciados até despertadores para os votantes, que agora estão sem celular, isolados na Casa Santa Marta.



Haverá ainda missa às 12h15min, em vez das 18h45min. A segunda celebração do dia no colégio foi adiantada para que os religiosos acompanhem a fumaça que resultará da nova votação do conclave.



Entre os papáveis mais citados por especialistas e pela mídia especializada, conforme mostrou o Estadão, aparecem:



- Pietro Parolin - Itália (70 anos)

- Luis Antonio Gokim Tagle - Filipinas (67 anos)

- Jean-Marc Aveline - Argélia (66 anos)

- Juan José Omella - Espanha (79 anos)

- Matteo Maria Zuppi - Itália (69 anos)

- Péter Erdo - Hungria (72 anos)

- Peter Turkson - Gana (76 anos)

- Pierbattista Pizzaballa - Itália (60 anos)

- Mario Grech - Malta (68 anos)

- Fridolin Ambongo Besungu - República Democrática do Congo (65 anos) -

- Willem Jacobus Eijk - Holanda (71 anos) -

- Robert Sarah - Guiné (79 anos) -

- Robert Prevost - Estados Unidos (69 anos)

- Anders Arborelius - Suécia (75 anos)

- José Tolentino de Mendonça - Portugal (59 anos)

- Ángel Fernández Artime - Espanha (64 anos)

- Cristóbal López Romero - Espanha (72 anos)