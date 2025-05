Ucrânia ataca Moscou durante visita de Xi Jinping; aeroportos fecham

Drones ucranianos atacaram Moscou pelo terceiro dia nesta quarta-feira (7), forçando a maioria dos aeroportos da capital russa a fechar horas antes da chegada do presidente chinês, Xi Jinping, para uma visita cheia de pompa, à qual Kiev deixou claro que se opõe.

Jinping, cujo país compra mais petróleo e gás russo do que qualquer outro, e que deu a Moscou um auxílio econômico que o ajudou a contornar as sanções ocidentais impostas por sua guerra na Ucrânia, deve chegar na noite desta quarta-feira, no horário local.



Quando perguntado durante uma coletiva de imprensa sobre os ataques aéreos de ambos os lados às capitais um do outro, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China não comentou sobre a viagem de Xi, dizendo apenas que a "prioridade máxima" é evitar uma escalada nas tensões.



O Kremlin disse que as tentativas de ataques ucranianos a Moscou mostram a tendência de Kiev de cometer "atos de terrorismo" e que os serviços de inteligência e as Forças Armadas da Rússia estavam fazendo tudo o que era necessário para garantir a segurança das comemorações do 80º aniversário da vitória da União Soviética e seus aliados sobre a Alemanha nazista.



Xi Jinping é o líder mundial mais poderoso que deverá participar de um desfile militar na Praça Vermelha de Moscou, nesta sexta-feira (9), para marcar o aniversário da vitória.



Seu esperado comparecimento dá ao presidente Vladimir Putin um importante impulso diplomático em um momento em que o líder russo busca mostrar que seu país não está isolado no cenário mundial.



O Kremlin tem elogiado a presença de Xi, juntamente com a de outros 28 líderes mundiais, como um sinal da crescente autoridade global da Rússia. O presidente brasileiros, Luiz Inácio Lula da Silva, comparecerá ao evento.



Mas o Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia pediu na terça-feira (6) que os países não enviassem suas Forças Armadas para participar do desfile de 9 de maio, dizendo que tal participação iria contra a neutralidade declarada de algumas nações na guerra. Os comentários pareciam ser direcionados à China, cujas tropas devem marchar na Praça Vermelha.



Autoridades ucranianas disseram hoje que a Rússia havia lançado um ataque aéreo a Kiev durante a noite, matando uma mãe e seu filho. A Rússia afirma que só tem como alvo objetos militares.



O prefeito de Moscou, Sergei Sobyanin, disse que as unidades de defesa aérea russas destruíram pelo menos 14 drones ucranianos que se dirigiam à capital russa durante a noite.



Importantes aeroportos de Moscou permaneceram fora de operação durante a maior parte da noite, e as companhias aéreas russas foram forçadas a cancelar muitos voos.



Xi defendeu conversações para acabar com a guerra na Ucrânia e acusou os Estados Unidos de fomentar a guerra com o fornecimento de armas para Kiev.



No passado, o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy pediu a Xi que tentasse persuadir Putin a acabar com a guerra.



Xi deve manter conversações com o líder russo na quinta-feira e se juntar a outros líderes mundiais para o desfile na sexta-feira.