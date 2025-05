Os 133 cardeais eleitores no próximo conclave chegaram a Roma

Os 133 cardeais eleitores no próximo conclave estão em Roma para participar da eleição do sucessor do papa Francisco, anunciou o Vaticano nesta segunda-feira (5).Eles se reunirão em segredo na Capela Sistina a partir das 16h30min (11h30min de Brasília) de quarta-feira (7) e votarão até que um deles tenha a maioria de dois terços e se torne o líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos no mundo.