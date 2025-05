Haddad se reúne com secretário do Tesouro de Trump em meio a tarifas

O ministro Fernando Haddad (Fazenda) se reúne neste domingo (4) com o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent. A reunião ocorre na Califórnia, para onde Haddad viajou para participar de um evento. Trata-se do primeiro encontro presencial entre autoridades do alto escalão dos dois países desde que Donald Trump tomou posse, em 20 de janeiro.

Na semana passada, o ministro havia falado da possibilidade da reunião. Segundo ele, as tarifas de 10% impostas pelos EUA ao Brasil devem permear a conversa. Ele ressaltou, porém, que a negociação sobre o assunto está sendo tocada pelo ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin.

"Podemos até falar, mas aí quem conduz a negociação de tarifa nesse momento é o vice-presidente [Alckmin]", disse na semana passada. "A parte comercial está sendo conduzida pelo MDIC [Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio]. Mas temos muitos assuntos a tratar com o secretário do Tesouro, da agenda da Fazenda", informou.

O governo brasileiro tem preocupação especial com a tarifa de 25% aplicada pelos EUA à importação de aço e tenta negociar cotas de exportação do produto.

Haddad frisou que ainda não havia falado com Bessent desde a posse. O ministro desembarcou neste sábado (3) para uma viagem a Los Angeles e São Francisco, na Califórnia, para apresentar o novo plano do governo brasileiro de investimento em datas centers.

O ministro tem reuniões marcadas com executivos de Google, Amazon e Nvidia, as três maiores empresas de tecnologia do mundo.

Na noite deste domingo, Haddad terá um jantar com investidores internacionais, oferecido pelo Milken Institute, think thank da Califórnia. Participam do jantar Bessent, Jill Biden, ex-primeira-dama dos EUA e Kristalina Georgieva, diretora-gerente do FMI (Fundo Monetário Internacional).

Na segunda (5), ele participa de dois painéis na conferência anual organizada pelo instituto.

Na terça-feira (6), Haddad viaja ao México, onde terá reunião bilateral com Edgar Zamorra, secretário do Tesouro e Crédito Público mexicano.