Portugal vai notificar mais de 4.500 estrangeiros para que deixem o país

O Governo de Portugal notificará 4.574 estrangeiros em situação irregular para que deixem o país.

Ministro da presidência forneceu informação em entrevista coletiva neste sábado. Segundo António Leitão Amaro, 18 mil pessoas devem receber avisos do tipo em breve.

Estrangeiros terão 20 dias para sair, a partir do envio da notificação. Caso isso não aconteça, o governo português poderá expulsá-los do país.

Situação deve impactar especialmente brasileiros. Nos últimos anos, uma onda migratória fez com que um grande número de imigrantes tentassem a vida no país europeu.

Só em 2024, 1470 brasileiros tiveram a entrada negada em Portugal. O número é 721% maior em comparação a 2023, quando foram registradas 179 recusas. As informações são do Relatório Anual de Segurança Interna, divulgado pelo governo português.

O Brasil lidera o ranking de recusas portuguesas. Na sequência, estão a Angola, com 274 negativas, e o Reino Unido, com 108. Países como os EUA (63) e a Venezuela (58) também estão entre as 10 nacionalidades com mais recusas.