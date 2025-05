Com discurso anti-Trump, premiê da Austrália é reeleito

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, foi reeleito neste sábado (3), de acordo com projeção da emissora Australian Broadcasting Corporation (ABC). Espera-se também que o Partido Trabalhista, ao qual o premiê pertence, consiga o maior número de cadeiras na Câmara dos Representantes, ultrapassando o bloco conservador dos partidos Liberal e Nacional.

Albanese é o mais recente líder de esquerda a conseguir uma reeleição graças, em parte, ao efeito Donald Trump. Isso porque o líder do Partido Liberal, Peter Dutton, um ex-policial com reputação de ser linha-dura com o crime e a imigração, foi criticado durante toda a campanha por ser ideologicamente próximo ao presidente dos Estados Unidos.

Dutton, que chegou a elogiar Trump neste ano chamando-o se "grande pensador", reconheceu a derrota e disse ter telefonado para Albanese para parabenizá-lo. Admitindo a perda de sua própria cadeira como representante de Dickson no Parlamento, cargo que ele ocupou por duas décadas, Dutton afirmou que conversou também com a candidata trabalhista Ali France.

"Não nos saímos bem o suficiente durante esta campanha. Isso é óbvio esta noite, e eu aceito total responsabilidade por isso", disse ele, prometendo uma reconstrução do bloco conservador. "Fomos definidos por nossos oponentes nesta eleição, o que não é a verdadeira história de quem somos."

No começo da campanha, influenciada pela forma como os candidatos poderiam negociar com Trump na questão das tarifas, os trabalhistas estavam atrás nas pesquisas, mas conseguiram virar o jogo, como apontam as estimativas. Com 90% dos locais de votação contados, o site da Comissão Eleitoral Australiana projetou que o Partido Trabalhista ganharia 80 das 150 cadeiras da Câmara dos Representantes.

"Nosso governo escolherá o caminho australiano, porque temos orgulho de quem somos e de tudo o que construímos juntos neste país. Não precisamos implorar, pedir emprestado ou copiar de nenhum outro lugar. Não buscamos nossa inspiração no exterior. Nós a encontramos aqui mesmo em nossos valores e em nosso povo", disse Albanese, sob aplausos, na festa dos trabalhistas em Sydney.

Cenário semelhante ocorreu no Canadá, em que Mark Carney, do Partido Liberal, aparecia atrás dos conservadores. Com uma plataforma de resistência a Trump -que ameaçava tanto na imposição de tarifas quanto no discurso de que gostaria de ver o Canadá como 51º estado dos EUA-, Carney viu a intenção de voto do eleitor mudar ao longo da corrida, e ele saiu vencedor, mantendo o domínio dos liberais no país.

Albanese, 62, é primeiro-ministro da Austrália desde 2022 -agora, é também o primeiro premiê do país a vencer mandatos consecutivos em duas décadas. Algumas de suas promessas são impulsionar as energias renováveis -embora ele tenha concedido licenças para novos projetos de mineração e subsídios a indústrias poluentes- e aumentar o financiamento do sistema de saúde.

Já Dutton, 54, fez campanha pela redução da imigração e a suspensão da proibição de desenvolver de energia nuclear no país -uma de suas propostas era construir sete reatores nucleares e afastar-se as fontes renováveis de energia.

Sua campanha foi criticada por vários analistas políticos, que afirmam que não houve trabalho suficiente e que o conservador cometeu erros, incluindo uma promessa eleitoral de proibir funcionários públicos de trabalhar em casa. O senador James Paterson, porta-voz do Partido Liberal, defendeu a campanha conservadora, dizendo que foi negativamente afetada pelo "fator Trump".

"[O pleito] foi devastador no Canadá para os conservadores. Acho que tem sido um fator aqui", disse ele à ABC no início da apuração dos resultados.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, emitiu um comunicado parabenizando Albanese e afirmando que a Austrália é "um aliado, parceiro e amigo valioso dos Estados Unidos". "Nossos valores compartilhados e tradições democráticas fornecem a base para uma aliança duradoura e para os laços profundos entre nossos povos."

O premiê reeleito foi cumprimentado também por seu homólogo britânico, Keir Starmer, que destacou a colaboração de defesa dos dois países e o apoio dado por ambos à Ucrânia. "O Reino Unido e a Austrália estão mais próximos do que nunca -o que mostra que amizades à distância podem ser as mais fortes", escreveu no X.

Também pelas redes sociais, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi disse a Albanese: "Este mandato enfático indica a fé duradoura do povo australiano em sua liderança".