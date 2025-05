Trump diz que vai tirar isenção fiscal de Harvard

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (2) que seu governo vai retirar o status de isenção fiscal do qual Harvard usufrui. "É o que eles merecem!", escreveu o republicano em uma publicação em sua rede social, a Truth Social.

A declaração é mais um capítulo do embate entre a Casa Branca e as universidades americanas. O governo exigiu uma série de ações dessas instituições como condição para evitar a retirada de subsídios, como uma auditoria das opiniões de estudantes e professores.

Harvard foi a primeira grande universidade a desafiar as ameaças do republicano, em abril. A instituição se recusou a cumprir as exigências do governo Trump, que, em retaliação, anunciou o congelamento de US$ 2,2 bilhões (quase R$ 13 bilhões) em fundos federais e ameaçou retirar suas vantagens fiscais. Além disso, exigiu um pedido de desculpas da universidade.

"A universidade não renunciará a sua independência nem abrirá mão de seus direitos constitucionais. As demandas do governo vão além do poder da gestão federal", afirmou o reitor da universidade, Alan Garber, na ocasião.