Comemorações do Dia do Trabalho têm 400 presos na Turquia e confusão nas Filipinas

As comemorações do Dia do Trabalho pelo mundo tiveram protestos em vários países, sendo que mais de 400 pessoas foram presas em Istambul nesta quinta-feira (1°).

De acordo com uma associação de advogados, parte da cidade turca ficou paralisada para impedir qualquer concentração na emblemática praça Taksim. "O número de detenções que chegou até nossa célula de crise supera 400", afirmou a seção de Istambul da CHD (Associação de Advogados Progressistas) em post no X (antigo Twitter). As autoridades não confirmaram os dados divulgados pela associação.

Jornalistas da agência de notícias AFP testemunharam várias dezenas de prisões nos bairros de Besiktas e Mecidiyekoy, na margem europeia da cidade, onde a polícia bloqueava as vias de acesso à praça Taksim.

Com raras exceções, as concentrações estão proibidas nesta ampla região -cenário no passado de grandes lutas pela democracia- desde que as manifestações iniciadas no próximo parque Gezi abalaram o governo em 2013.

Como em anos anteriores, a polícia havia fechado o acesso à praça há vários dias. Milhares de pessoas foram autorizadas a se reunir na quinta-feira em dois bairros da margem asiática da cidade, convocadas por sindicatos, segundo imagens de meios de comunicação turcos e um cinegrafista da AFP.

CONFUSÃO NAS FILIPINAS

Além da Turquia, houve confusão também nas Filipinas com participantes de atos entrando em confronto com policiais em Manila. Não há informação se houve pessoas presas.

Na Ásia, houveram protestos ainda na Coreia do Sul, Bangladesh, Sri Lanka, Indonésia e Camboja. Já na Europa, ocorreram atos na França, Itália, Grécia, Sérvia, Croácia e Bélgica.