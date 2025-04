"Há um ambiente de oração e diálogo muito interessante", diz cardeal Spengler sobre preparação para o conclave

Presente em Roma, onde participou dos atos fúnebres do Papa Francisco e participa das Congregações Gerais – e reuniões entre os cardeais da Igreja que antecedem o conclave que escolherá o novo pontífice – o arcebispo metropolitano de Porto Alegre, Dom Jaime Cardeal Spengler destaca o ambiente de oração e diálogo entre os cardeais nos dias que antecedem a escolha do sucessor de Francisco.

Em entrevista à assessoria de imprensa da Arquidiocese da Capital, Spengler salientou o sentimento no Vaticano durante as cerimônias de despedida do Papa. “Merece destaque especial a participação do povo. Ver a Praça totalmente tomada pela multidão foi um sinal claro de quanto ele era admirado e amado”, disse o religioso.

Spengler resumiu o pontificado de Francisco com a palavra “simplicidade”, e destacou o desafio que os eleitores do novo Papa irão encontrar no conclave. “Há um ambiente de oração e diálogo muito interessante. Pode-se dizer que, até o momento, percebe-se o empenho de muitos em encontrar alguém que esteja à altura dos desafios do tempo presente (...) é essencial cultivar um espírito de oração; pedir ao Espírito Santo que ilumine mentes e corações daqueles que têm a missão de escolher o novo Bispo de Roma.”, ressalta Spengler.