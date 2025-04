Eletricidade é restabelecida na Espanha e Portugal após apagão

O fornecimento de energia elétrica foi quase totalmente restabelecido na Espanha e Portugal nesta terça-feira (29) após o apagão de grandes proporções que atingiu os dois países, gerando caos no transporte público, atrasando voos e limitando o atendimento nos sistemas de saúde.

Houve relatos de problemas também nas redes de energia de França, Bélgica e Andorra, porém em menor proporção. Milhões de pessoas foram impactadas. Nas ruas de Madri, o retorno da energia elétrica foi acompanhado de aplausos e gritos de alegria dos moradores. Por volta das 6h locais, 99,16% do fornecimento elétrico estava garantido, anunciou o operador da rede REE. Em Portugal, a rede elétrica também foi estabilizada.

Na Espanha, o retorno da eletricidade permitiu retomar o tráfego ferroviário em vários eixos, entre eles os movimentados Madri-Barcelona e Madri-Sevilha, segundo a companhia nacional Renfe. A circulação continua, no entanto, suspensa em outras linhas importantes, já que as autoridades priorizaram a recuperação dos eixos suburbanos.

Três trens ainda permaneciam bloqueados nesta terça de manhã na Espanha, segundo indicou o ministro dos Transportes, Óscar Puente. Em um pronunciamento no Palácio da Moncloa, o premiê Pedro Sánchez admitiu que as causas do apagão ainda são desconhecidas e que nenhuma hipótese pode ser descartada.

"Às 12h33, 15 gigawatts de geração foram perdidos subitamente do sistema. Isso é algo que nunca havia ocorrido", explicou o dirigente socialista, referindo-se ao início do apagão. "15 gigawatts equivalem aproximadamente a 60% da demanda do país naquele momento", detalhou. "O que provocou este desaparecimento súbito do fornecimento? É algo que os especialistas ainda não puderam determinar, mas o farão".

O premiê aconselhou os trabalhadores não essenciais a não irem trabalhar nesta terça.

O apagão que atingiu a península ibérica provocou caos no centro de Madri. O metrô parou de funcionar e as linhas de ônibus não deram conta do fluxo inesperado de passageiros, muitos retornando para casa após terem sido dispensados do trabalho diante da falta de eletricidade.

As ruas da capital espanhola foram tomadas por milhares de pessoas que, sem ter outra opção, começaram a caminhar para tentar chegar ao destino.

A energia acabou por volta das 12h40 (7h40 do Brasil) e, logo depois, caiu também o sistema de telecomunicações. Sem eletricidade, internet e telefone, os madrilenhos ficaram desorientados, sem informações e, em muitos casos, sem saber como voltar para casa.

Embora a polícia tenha agido para tentar organizar o fluxo nas principais artérias da cidade, a combinação da falta de sinais de trânsito e de sinal de GPS provocou grandes congestionamentos. Ambulâncias e carros de polícia com sirenes ligadas, inclusive na contramão, foram vistos em vários pontos da cidade.