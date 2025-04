Apagão atinge Espanha e Portugal e prejudica transporte público e comunicação

Um apagão de grandes proporções atingiu Espanha e Portugal nesta segunda-feira (28), afetando o transporte público e a rede de celular desses dois países europeus, segundo a imprensa local. De acordo como jornal português Público, há registros de problemas também na rede de energia da França, porém em menor proporção.

Segundo a Rede Elétrica da Espanha, empresa responsável pela rede elétrica no país europeu, "os planos de restabelecimento do fornecimento de energia elétrica foram ativados em colaboração com empresas do setor após o zero ocorrido no sistema peninsular". "As causas estão sendo analisadas e todos os recursos estão sendo dedicados para resolvê-las", afirmou a companhia.