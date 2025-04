Carro invade festival, atropela multidão e deixa mortos e feridos no Canadá

Várias pessoas morreram e muitas ficaram feridas em Vancouver depois que um motorista atropelou uma multidão em um festival de rua filipino por volta das 20h do sábado (26) (meia noite deste domingo no horário de Brasília), informou a polícia do Canadá.

Uma multidão participava do Dia de Lapu-Lapu, que é comemorado pelos filipinos em homenagem ao chefe indígena Lapu-Lapu. Uma testemunha contou à CTV News que viu um veículo preto trafegando de forma irregular na área do festival pouco antes de a multidão ser atingida.

O motorista foi detido logo em seguida. A prisão foi anunciada pela polícia de Vancouver em uma publicação na rede social X, o antigo Twitter. As circunstâncias do ataque ainda são desconhecidas. Número de vítimas ainda não foi confirmado. O jornal Vancouver Sun disse que havia milhares de pessoas na área invadida pelo carro.

O prefeito de Vancouver, Ken Sim, lamentou o ocorrido. "Estou chocado e profundamente triste com o terrível incidente no evento do Dia de Lapu-Lapu de hoje", escreveu o prefeito no X. "Nossos pensamentos estão com todos os afetados e com a comunidade filipina de Vancouver neste momento incrivelmente difícil", acrescentou Ken Sim.

O que é o Dia de Lapu-Lapu

O Dia de Lapu-Lapu é comemorado pelos filipinos em homenagem ao chefe indígena Lapu-Lapu. O dia 27 de abril de 1521 marca a Batalha de Mactan, quando Lapu-Lapu liderou a resistência de seu povo contra as forças espanholas comandadas pelo navegador português Fernão de Magalhães.

Lapu-Lapu é celebrado como o primeiro herói nacional das Filipinas, um ícone da luta contra o imperialismo europeu. O dia 27 de abril foi reconhecido como feriado nas Filipinas em 2017, pelo então presidente Rodrigo Duterte. Ele assinou uma proclamação decretando a data como o Dia de Lapu-Lapu.* com Reuters