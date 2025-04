Negociações de programa nuclear de Teerã se iniciam neste sábado

O avanço do programa nuclear de Teerã é tema de conversações entre Irã e os Estados Unidos neste sábado (26). Segundo a televisão estatal iraniana e uma fonte dos EUA, as negociações estão ocorrendo em Mascate, a capital do sultanato, cercada de montanhas, no extremo leste da Península Arábica.



No entanto, nem o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, nem o enviado dos EUA para o Oriente Médio, Steve Witkoff, ofereceram quaisquer detalhes específicos ou imediatos sobre as negociações que eles conduzirão.

Araghchi chegou na sexta-feira (25), a Omã e se reuniu com o ministro das Relações Exteriores de Omã, Badr al-Busaidi, que mediou as duas rodadas anteriores de negociações em Mascate e Roma.Em seguida, Araghchi visitou a Feira Internacional do Livro de Mascate, cercado por câmeras de televisão e fotojornalistas.Um vídeo no final da manhã de sábado mostrou Araghchi indo para as negociações. Witkoff esteve em Moscou na sexta-feira, reunido com o presidente russo Vladimir Putin.Ele chegou no sábado a Omã, onde as negociações deveriam se desenvolver, disse uma fonte familiarizada com as viagens de Witkoff à agência de notícias Associated Press, falando sob condição de anonimato.As negociações buscam limitar o programa nuclear do Irã em troca do levantamento de algumas das pesadas sanções econômicas que os EUA impuseram à República Islâmica, encerrando meio século de inimizade.As autoridades iranianas alertam cada vez mais que poderiam construir uma arma nuclear com seu estoque de urânio já enriquecido a níveis próximos aos usados por esses artefatos.O acordo nuclear de 2015 do Irã com as potências mundiais limitou o programa de Teerã. No entanto, Trump se retirou unilateralmente do acordo em 2018, dando início a anos de ataques e tensões.