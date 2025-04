Velório do Papa: 90 mil já se despediram de Francisco

Cerca de 90 mil pessoas já passaram pela Basílica de São Pedro para se despedir do Papa Francisco, segundo informado pelo Vaticano na tarde desta quinta-feira.

A contagem foi feita até as 19h (14h de Brasília). O segundo dia teve um fluxo menos intenso de peregrinos e filas mais organizadas. Fiéis relataram ter enfrentado apenas 15 minutos de espera ao final da tarde na capital italiana. O dia foi marcado por picos no fluxo de visitantes.

Cenário bem diferente do dia anterior: as despedidas se iniciaram na quarta-feira, com relatos de até cinco horas de fila, e gente entrando na basílica até as 5h30min da manhã. As visitas foram suspensas por 1h30min, apenas para realizar a limpeza na igreja.

Muitos grupos de jovens marcaram presença no velório. Eles estavam em Roma para a canonização de Carlo Acutis, que ocorreria no domingo, 27, mas foi cancelada após a morte do pontífice. "Fomos surpreendidos com a morte do Papa. Estaremos no funeral no sábado", afirma a hondurenha Suyapa Yanes, da diocese de Wilmington (EUA).