Negociações de paz travam após recuo dos EUA e rejeição da Ucrânia em ceder territórios

As negociações de paz entre Rússia e Ucrânia enfrentaram novo revés após o cancelamento de uma reunião de alto nível em Londres. O encontro, que contaria com diplomatas dos EUA, Reino Unido, França e Ucrânia, foi reduzido a representantes de menor escalão após o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, desistir da viagem.

O vice-presidente norte-americano, JD Vance, afirmou que as tratativas chegaram a um "momento da verdade" e defendeu uma proposta que congelaria as linhas territoriais próximas às atuais, exigindo concessões de ambos os lados, o que foi prontamente rejeitado por Kiev.



O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reiterou que não aceitará ceder território, afirmando que "não há o que discutir, é a nossa terra". A proposta dos EUA, discutida também em Paris, permitiria que a Rússia mantivesse controle sobre áreas ocupadas, como Crimeia, Donetsk e Kherson.



Moscou, por sua vez, rejeitou um cessar-fogo imediato de 30 dias ao impor exigências amplas. Apesar do recuo dos EUA, a delegação ucraniana chegou a Londres e reiterou o compromisso com uma solução pacífica."A Ucrânia segue empenhada na busca por um cessar-fogo total e incondicional", disse Andrii Yermak, chefe do gabinete presidencial.

Combates continuam intensos



Enquanto isso, os combates continuam intensos. Um ataque de drone russo matou nove pessoas em Marganets nesta quarta-feira. Analistas apontam que a Rússia, com vantagem no campo de batalha, não tem urgência em negociar.



Já aliados europeus dividem-se entre preservar a integridade territorial da Ucrânia e buscar um cessar-fogo com base na atual linha de frente.