Entidades religiosas e políticos brasileiros lamentam a morte do papa

Religiosos e políticos brasileiros lamentaram a morte do papa Francisco nesta segunda-feira (21), assim como fizeram diversas autoridades internacionais. Muitas lideranças estrangeiras destacaram o legado deixado pelo pontífice. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) emitiu uma mensagem em homenagem ao Santo Padre. "Em seu pontificado, o papa Francisco realizou gestos que traduzem e reforçam suas mensagens para a Igreja e a humanidade inteira. Não só com palavras e documentos, ele apontou para uma Igreja em saída, misericordiosa, que cuida da criação, vive o amor na família e promove a fraternidade humana."

A Arquidiocese de São Paulo disse que recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento do Santo Padre. Em mensagem pela rádio 9 de Julho, da Arquidiocese, o cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo de São Paulo, pediu a todos os fiéis união em oração pelo papa Francisco e pela Igreja. "Recordando o que o papa Francisco realizou durante esses 12 anos do seu papado e pedindo a Deus que o acolha, que o recompense por tudo o que ele fez e significou para a Igreja nesses últimos anos. Peço, portanto, a todos os fiéis que se unam em oração pelo Papa Francisco e pela Igreja", disse ele. O arcebispo de São Paulo também irá presidir uma missa pelo papa Francisco nesta segunda-feira, às 12 horas, na Catedral da Sé. Outras paróquias também devem se organizar para realizar celebrações na data desta segunda-feira.

Políticos também prestam homenagens ao pontífice



O ministro da Casa Civil, Rui Costa, lamentou a perda. "Hoje, todo o mundo chora a morte do papa Francisco. Tive a alegria de conhecer este homem simples e de gestos grandiosos que liderou a Igreja Católica com humildade, resiliência e amor. Que seja eterna sua memória e contribuição para um mundo mais justo e fraterno", disse ele. Por meio das redes sociais, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também se manifestou. "O mundo e os católicos se despedem daquele que ocupava uma das figuras mais simbólicas da fé cristã: o papa", publicou ele.



O deputado José Guimarães (PT), líder do governo na Câmara, destacou o legado deixado pelo pontífice e recordou o encontro que teve com o Santo Padre. "Momento inesquecível! Sendo recebido pelo pontífice por ocasião da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro. Uma dor inigualável. Francisco marcou a história da Igreja Católica. Uma referência de humanismo, de bem querer com os mais necessitados e de grande compromisso com a vida", acrescentou.