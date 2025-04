San Lorenzo, o time de coração do Papa Francisco

O Club Atlético San Lorenzo de Almagro, time que Francisco torcia na Argentina, divulgou a nota "Adeus, Santo Padre!". "O mundo está de luto. É com profunda tristeza que nos despedimos do Papa Francisco, que faleceu aos 88 anos, deixando um enorme vazio em nossos corações. Nossas almas doem. O Papa Francisco deixou este mundo, mas nunca deixará nossos corações. Jorge Mario Bergoglio - um argentino que já fez história, com H maiúsculo - faleceu aos 88 anos na segunda-feira, 21 de abril, apenas um dia após o Domingo de Páscoa. Ele é lamentado em todas as latitudes com consternação e se despede com a maior admiração possível. Sua marca será indelével".

• LEIA MAIS: Francisco teve papado de 12 anos marcado por ações inclusivas e carisma



Universalmente respeitado, o papado de Jorge Mario Bergoglio será sempre lembrado por seu amor incondicional pelos humildes e desfavorecidos, sua dedicação incomparável ao serviço e sua dedicação às causas mais nobres. Ele assumiu o cargo em 13 de março de 2013 e, desde então, sua liderança deixou a marca dos eleitos.



Sócio honorário do nosso clube, sua paixão por San Lorenzo sempre nos comoveu de maneira especial e nos une em constante oração por sua alma. Desde criança, as cores azul e vermelha o cativaram, a mando de sua família: seu pai, Mario José, jogava basquete na Avenida La Plata. Em sua casa em Flores, ele aprendeu a amar o Cyclone. E desfrutou daquele time emblemático do Viejo Gasómetro, campeão em 1946, que contava na linha de ataque com Armando Farro, René Pontoni e Rinaldo Martino. Sua idolatria por René era incomparável.



Sempre próximo do clube, celebrou uma missa na capela da Cidade Esportiva quando já era arcebispo de Buenos Aires (cargo que assumiu em 1998) e administrou o sacramento da Crisma a vários meninos do internato: entre eles, Angelito Correa. E ele comemorou cada conquista conosco, com enorme generosidade, recebendo as delegações que o visitaram no Vaticano durante seus anos de papado. No ano passado, por exemplo, ele recebeu nosso presidente, Marcelo Moretti, que propôs oficialmente que o futuro estádio na Avenida La Plata recebesse o nome do "Papa Francisco". Comovido, o Santo Padre aceitou sem hesitar.



"Foi um ator fundamental na vida institucional argentina, um homem reflexivo, aberto, culto e absolutamente comprometido com suas convicções e visão de mundo. E um torcedor do San Lorenzo que nos encheu de orgulho, espalhando essa paixão maravilhosa em cada oportunidade que teve. Adeus, querido Pai! E obrigado por nos deixar seu exemplo". Universalmente respeitado, o papado de Jorge Mario Bergoglio será sempresua dedicação incomparável ao serviço e sua dedicação às causas mais nobres. Ele assumiu o cargo em 13 de março de 2013 e, desde então, sua liderança deixou a marca dos eleitos.sempre nos comoveu de maneira especial e nos une em constante oração por sua alma. Desdeo cativaram, a mando de sua família: seu pai, Mario José, jogava basquete na Avenida La Plata. Em sua casa em Flores, ele aprendeu a amar o Cyclone. E desfrutou daquele time emblemático do Viejo Gasómetro, campeão em 1946, que contava na linha de ataque com Armando Farro, René Pontoni e Rinaldo Martino. Sua idolatria por René era incomparável.Sempre próximo do clube(cargo que assumiu em 1998) e administrou o sacramento da Crisma a vários meninos do internato: entre eles, Angelito Correa. E ele comemorou cada conquista conosco, com enorme generosidade, recebendo as delegações que o visitaram no Vaticano durante seus anos de papado. No ano passado, por exemplo, ele recebeu nosso presidente, Marcelo Moretti, que propôs oficialmente que o futuro estádio na Avenida La Plata recebesse o nome do "Papa Francisco". Comovido, o Santo Padre aceitou sem hesitar."Foi um ator fundamental na vida institucional argentina, um homem reflexivo, aberto, culto e absolutamente comprometido com suas convicções e visão de mundo.espalhando essa paixão maravilhosa em cada oportunidade que teve. Adeus, querido Pai! E obrigado por nos deixar seu exemplo".