Putin ordena cessar-fogo de Páscoa na Ucrânia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, ordenou um cessar-fogo durante o fim de semana de Páscoa na Ucrânia, informou a agência de notícias Tass. De acordo com a estatal, a trégua entrará em vigor às 18h deste sábado (19), no horário de Moscou, e se estenderá até a meia-noite de segunda-feira (21). A informação foi confirmada pela Associated Press.

Segundo o Serviço de Imprensa do Kremlin, em reunião com o Chefe do Estado-Maior, Valery Gerasimov, Putin afirmou que a trégua foi motivada por "considerações humanitárias". "Ordeno que todas as ações militares sejam interrompidas durante este período. Presumimos que o lado ucraniano seguirá nosso exemplo. Ao mesmo tempo, nossas tropas devem estar prontas para repelir possíveis violações da trégua e provocações do inimigo, bem como quaisquer de suas ações agressivas", disse Putin, conforme o Serviço de Imprensa do Kremlin.

Para o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, o cessar-fogo anunciado é "mais uma tentativa de Putin de brincar com vidas humanas". "Neste momento, alertas de ataque aéreo estão se espalhando pela Ucrânia. Às 17h15, hora local, drones de ataque russos foram detectados em nossos céus. Drones em nossos céus revelam a verdadeira atitude de Putin em relação à Páscoa e à vida humana", escreveu Zelensky na rede social X há pouco.



Zelensky afirmou ainda que as forças ucranianas continuaram suas atividades na região de Kursk neste sábado e que "mantêm suas posições". A declaração ocorre após o Ministério da Defesa da Rússia ter comunicado que expulsou as forças ucranianas de um de seus últimos redutos na região russa de Kursk. As forças russas assumiram o controle da vila de Oleshnya, na fronteira com a Ucrânia, informou o ministério. Novos ataques russos foram registrados na Ucrânia na madrugada deste sábado.