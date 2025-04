Príncipe Harry diz que recebeu ameaças de morte da Al-Qaeda

O príncipe Harry decidiu tentar reaver sua proteção policial no Reino Unido depois de ser ameaçado pelo grupo terrorista Al-Qaeda. A Al-Qaeda teria pedido o assassinato de Harry após ele perder a proteção policial em 2020. A segurança do príncipe teria descoberto que a organização terrorista divulgou uma mensagem afirmando que o "assassinato dele agradaria a comunidade muçulmana", disse a advogada de Harry em uma audiência na semana passada.

Harry tenta reaver a proteção policial automática para si e para a família, que perdeu quando deixou as funções na realeza. Para tanto, ele está travando uma longa batalha judicial com o ministério responsável pela segurança. O processo também causou problemas com o pai, rei Charles 3º, que Harry acredita que poderia ajudá-lo. O palácio nega que a questão seja de competência do rei.

As preocupações relacionadas à segurança do príncipe estão ligadas à sua publicizada passagem pelo serviço militar. Harry esteve duas vezes no Afeganistão com o exército britânico e descreveu suas experiências em combate em sua autobiografia, o que chamou a atenção de grupos extremistas.