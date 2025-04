BCE corta juros em mais 25 pontos-base em meio a incertezas sobre tarifas do governo Trump

O Banco Central Europeu (BCE) cortou suas principais taxas de juros em 25 pontos-base, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira (17), em meio a incertezas sobre os impactos da errática política tarifária do governo Trump e indícios de que a inflação da zona do euro segue relativamente sob controle. Desta forma, a taxa de depósito foi reduzida de 2,50% a 2,25%, a de refinanciamento, de 2,65% a 2,40%, e a de empréstimos, de 2,90% a 2,65%.

A decisão, que veio em linha com a expectativa de analistas, dá continuidade ao processo de relaxamento monetário iniciado em junho do ano passado.A nova redução de juros do BCE vem em um momento de incertezas para a perspectiva econômica da zona do euro, após o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciar tarifas para alguns produtos da União Europeia, incluindo aço, alumínio e carros, e ameaçar impor tarifas "recíprocas" de 20% ao bloco, que estão em negociação.No campo macroeconômico,, segundo os dados oficiais mais recentes, se aproximando um pouco mais da meta de 2% do BCE.