Katy Perry canta What a wonderful world durante expedição no espaço

A artista Katy Perry, que participou desta segunda-feira (14), cantou What a wonderful world a bordo da capsula. Ao pousar no Texas, nos Estados Unidos, disse que a

“Foi difícil de ir porque meu amor estava aqui, tive que acreditar que o universo iria me proteger”, compartilhou ao descer da aeronave.

Katy, que já havia cantado What a wonderful world em outras oportunidades, escolheu a canção por sua representatividade. “Não tinha ideia que um dia cantaria isso no espaço. Não é sobre eu, sobre cantar, mas sim sobre a energia coletiva, fazer o espaço para mulheres no futuro, de pertencer a este mundo maravilhoso que vimos de lá”, descreveu.

A cantora levou uma margarida consigo ao espaço e deu nota 10 à experiência. Ela afirmou que se sente ainda mais conectada com o sentimento de amor. “Tem que acreditar em você. Me sinto conectada com a força divina”, expôs.

Katy prometeu, ainda, que fará uma música sobre a experiência e ressaltou a importância do processo todo, que inclui treinamento e integração do time.