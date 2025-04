União Europeia aprova retaliação contra tarifaço

A União Europeia aprovou a adoção de tarifas sobre produtos importados dos EUA como retaliação às taxas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A cobrança será na sua maioria de 25% e entrará em vigor na próxima semana.

A primeira medida de resposta do bloco foi aprovada pelos países-membros nesta quarta-feira (9), horas após a China também anunciar que irá aumentar a taxa dos produtos dos EUA para 84%, um aumento de 50 pontos percentuais, a mesma proporção que os norte-americanos adotaram sobre os produtos chineses a partir desta quarta. A medida chinesa entra em vigor nesta quinta-feira.

"A UE considera as tarifas americanas injustificadas e prejudiciais, e causam danos econômicos a ambas as partes, assim como à economia global", disse a Comissão Europeia, braço executivo da UE, em seu comunicado.

O bloco europeu enfrenta tarifas de 25% sobre aço, alumínio e automóveis, bem como novas taxas recíprocas de 20% para quase todos os outros produtos, de acordo com o anúncio de Trump na semana passada, que atinge países que, segundo ele, impõem altas barreiras aos produtos dos EUA.

A UE aplicará tarifas, em sua maioria de 25%, sobre uma série de importações dos EUA a partir da próxima terça-feira, em resposta especificamente às tarifas de metais dos EUA. O bloco ainda está avaliando como responderá às taxas sobre automóveis e às tarifas recíprocas.

As importações vindas dos EUA incluem milho, trigo, cevada, arroz, motocicletas, aves, frutas, madeira, roupas e fio dental, de acordo com um documento visto pela Reuters. Elas totalizaram cerca de € 21 bilhões (R$ 140,17 bilhões) no ano passado, o que significa que a retaliação da UE será contra produtos de valor inferior aos € 26 bilhões de exportações de metais da UE atingidos pelas tarifas dos EUA.

As medidas entrarão em vigor em etapas: em 15 de abril, 16 de maio e 1º de dezembro. "Essas contramedidas podem ser suspensas a qualquer momento, caso os EUA concordem com um resultado negociado justo e equilibrado", afirmou a Comissão Europeia em um comunicado.

Um comitê de especialistas em comércio dos 27 países da UE votou nesta quarta-feira na proposta da comissão. Diplomatas da UE disseram que 26 membros votaram a favor, sendo que apenas a Hungria foi contra.

Os principais exportadores de vinho do continente, França e Itália, expressaram preocupação depois que Trump ameaçou atingir o vinho e as bebidas alcoólicas da UE com uma tarifa de 200% se a UE prosseguisse com sua tarifa planejada de 50% sobre o bourbon.