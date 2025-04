Israel ataca tendas destinadas à imprensa perto de hospitais em Gaza

Israel atingiu tendas do lado de fora de dois grandes hospitais na Faixa de Gaza nesta segunda-feira, (7), matando pelo menos duas pessoas, incluindo um repórter local. Outras nove pessoas, incluindo seis repórteres, ficaram feridas, disseram médicos na segunda-feira. Além disso, em todo o território, pelo menos quinze pessoas foram mortas em ataques separados, segundo hospitais.

Um ataque a uma tenda destinada à imprensa do lado de fora do Hospital Nasser, em Khan Younis, por volta das duas da manhã, incendiou o local, matando Yousef al-Faqawi, um repórter da estação de TV Palestine Today, e outro homem. Os seis repórteres ficaram feridos naquele ataque.



O exército israelense, por sua vez, afirmou que atingiu um militante do Hamas, sem fornecer mais informações. O exército diz que tenta evitar ferir civis e culpa o Hamas por este tipo de morte, alegando que o grupo está enraizado em áreas residenciais.



O Hospital Nasser disse que recebeu outros 13 corpos, incluindo seis mulheres e quatro crianças, de ataques separados durante a noite. O Hospital Al-Aqsa disse que duas pessoas foram mortas e três ficaram feridas em um ataque a uma casa em Deir al-Balah.



Israel realizou ondas de ataques em Gaza, e forças terrestres criaram novas zonas militares, desde que o cessar-fogo se encerrou no mês passado. Israel proibiu a importação de alimentos, combustível, remédios e ajuda humanitária desde o início de março.