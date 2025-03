Vencedor do Oscar atacado por soldados de Israel comenta prisão

O documentarista palestino Hamdan Ballal, atacado por colonos israelenses, disse ter sofrido ameaças de morte e falou que o ataque foi uma ''vingança'' pelo filme vencedor do Oscar. Ele afirmou que os colonos foram auxiliados por dois soldados israelenses. Em entrevista ao jornal britânico The Guardian, ele relatou que os militares o espancaram com coronhadas de seus rifles do lado de fora de sua casa.

Grupo de soldados teria escoltado os colonos para dentro da vila onde o palestino mora. "Nós tínhamos terminado nosso jejum diário do Ramadã em Susya, na área de Masafer Yatta, ao Sul de Hebron, quando alguém me ligou para dizer que colonos tinham entrado em nossa aldeia'', relembrou ao The Guardian.

Colonos mascarados atacaram os moradores palestinos. Ballal contou ter ido para a casa ver como seus familiares estavam, mas foi perseguido por soldados, que atiraram para o alto e o ameaçaram de morte. ''Foi uma vingança pelo nosso filme'', acredita o documentarista. Ele disse ainda que, durante a detenção, ouviu os soldados rindo dele e fazendo referências ao Oscar.

Documentarista foi atacado por um grupo de 10 a 20 colonos israelenses mascarados que teriam espancado o diretor no vilarejo de Susiya, na Cisjordânia, na segunda-feira. Segundo Yuval Abraham, enquanto estava "ferido e sangrando, soldados entraram na ambulância que ele havia chamado e o prenderam". Colegas e familiares ficaram sem notícias até que a advogada conseguiu localizá-lo, na manhã de terça.