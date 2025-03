Após incêndio, Heathrow, maior aeroporto da Europa, retoma voos parcialmente

O aeroporto de Heathrow, no Reino Unido, começou a retomar os pousos, nesta sexta-feira (21), após um incêndio na subestação elétrica que alimenta o terminal interromper suas operações por 18 horas. O incidente causou um apagão nesse que é o principal aeroporto da Europa e o quarto mais movimentado do mundo.

A interrupção das operações foi responsável por um caos aéreo global - o terminal se conecta com 80 países e tinha 1.351 decolagens ou aterrissagens nesta sexta, o que envolveria até 291 mil passageiros. Pela manhã, o operador do aeroporto, o Heathrow Airport Holdings, afirmou que o terminal ficaria fechado até meia-noite. Já no início da tarde, a empresa disse que não tinha previsão de quando a energia seria restabelecida e que interrupções seriam esperadas nos próximos dias.

Horas depois, no entanto, a companhia disse que havia iniciado seu processo de reabertura. "Agora podemos reiniciar os voos com segurança, priorizando a repatriação e a realocação de aeronaves", disse o terminal em um comunicado no X. "Esperamos operar normalmente amanhã."

O primeiro pouso após o incidente ocorreu às 18h15min no horário local (15h15min em Brasília). As operações foram retomadas apenas de forma parcial, entretanto. Até o fim da tarde desta sexta, nenhuma decolagem havia sido registrada.

Construído em 1946, o Heathrow, que fica 25 km a oeste de Londres, é o maior dos cinco aeroportos que atendem a capital britânica e o mais movimentado da Europa, à frente dos de Paris, Amsterdã e Madri, por exemplo.

O incêndio começou na noite de quinta-feira (20). Durante a madrugada, colunas de fumaça laranja foram vistas antes de uma equipe de cerca de 70 bombeiros controlarem as chamas, às 8h locais (5h no Brasil). Na tarde de sexta, a operadora da rede elétrica National Grid afirmou que a subestação North Hyde havia sido reconfigurada para restabelecer a energia para partes do aeroporto. "Esta é uma solução provisória enquanto realizamos mais trabalhos em North Hyde para retornar a subestação e nossa rede à operação normal", disse a companhia.

Mesmo sem evidências de que o incêndio tenha sido fruto de um ato criminoso, é a unidade de combate ao terrorismo da polícia que está liderando as investigações. Segundo a corporação, após análises iniciais, os investigadores não acreditam em sabotagem.