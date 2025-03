Lula planeja roteiro internacional com foco na Ásia e agenda climática

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva quer dar foco especial à Ásia e à agenda do clima em suas viagens internacionais de 2025. Os detalhes do roteiro de Lula para este ano ainda estão sendo definidos, mas os primeiros destinos confirmados e os em negociação indicam que o petista busca fortalecer o relacionamento comercial do Brasil com grandes mercados asiáticos, para além da China.

Isso não quer dizer que ele pretende reduzir o nível das relações com Pequim, com quem o País registrou um superávit de US$ 30,8 bi em 2024 - está no radar uma viagem à capital chinesa ainda no primeiro semestre. Em outra frente, o petista quer aproveitar a cúpula global do clima (COP30), em Belém em novembro, para pressionar outros países a apresentarem suas metas de redução de emissões, as chamadas NDCs.

Lula realiza uma viagem oficial a Tóquio de 24 a 27 de março. Em seguida, emenda uma visita a Hanói, no Vietnã, até o dia 29. A visita de Estado ao Japão será a de grau mais alto dentro da hierarquia da diplomacia nipônica, e uma recepção desse escalão não ocorria desde 2019, quando o país recebeu Donald Trump, então em seu primeiro mandato. No caso do Japão, um dos principais pleitos é tentar abrir o mercado local para a carne brasileira. Um interlocutor no governo Lula disse esperar avanços nesse tema, mas adiantou que um anúncio oficial de abertura será difícil de ocorrer.

No Vietnã, o objetivo é fazer um aceno a uma das mais dinâmicas economias asiáticas, com quem o Brasil tem um crescente fluxo de comércio. Em Hanói, Lula deve ainda fazer um apelo às autoridades vietnamitas para que o país apresente sua nova NDC. Até o momento, poucos países atualizaram suas metas, e conseguir um comprometimento do maior número de governos possível até a COP30 é visto como fundamental para o êxito da cúpula.

É com o objetivo de pressionar a apresentação das novas metas é que Lula e o secretário-geral da ONU, António Guterres, convocaram para abril uma reunião virtual com diversos líderes mundiais.