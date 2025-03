Desaprovação de Trump supera aprovação, apontam índices

A rejeição ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, supera sua aprovação cerca de 50 dias após sua posse, no dia 20 de janeiro, em meio a receios de recessão, cortes radicais no governo federal e perseguição a agenda progressista, e ante grandes solavancos da política externa americana.

O agregador de pesquisas do analista Nate Silver, anteriormente responsável pelo site FiveThirtyEight, famoso por seu modelo preditivo de eleições americanas, aponta uma rejeição de 48% contra 47,8% de aprovação a Trump nesta terça (11).

Os mesmos números, no dia seguinte à posse do republicano, ou seja, dia 21 de janeiro, marcavam 40% (rejeição) e 51,6% (aprovação), e demonstram desde então tendência inversa que resultou na superação registrada nesta terça.

Outro índice que registra a opinião de americanos com relação ao seu presidente é o da revista britânica The Economist. O índice da publicação, baseado em pesquisas semanais do instituto YouGov, mostra 46% favoráveis e 50% desfavoráveis a Trump, uma resultante negativa de 4,1 pontos. Na métrica da revista, no entanto, o republicano sempre esteve com uma resultante negativa em seu segundo mandato.

A empresa de pesquisas Gallup registra desde a primeira semana de Trump uma desaprovação (48%) maior que a aprovação (47%), números que cresceram para 51% e 45%, respectivamente, em meados de fevereiro.

A Gallup possui ainda um agregador de suas pesquisas de aprovação de presidentes americanos com registros desde o presidente Harry Truman (1945-1953). Segundo a empresa de pesquisas, Trump é o único dos chefes do Executivo dos EUA a iniciar seu mandato com a rejeição acima da aprovação -inclusive no seu primeiro mandato. A primeira gestão Trump também tem a menor média de aprovação registrada pela empresa, 41,1%; Joe Biden tem a segunda menor, com 42,2%.

Os números do site RealClearPolitics, também agregador de pesquisas eleitorais, por outro lado, mostram a aprovação de Trump ainda acima da rejeição, 48,4% contra 48,1%.