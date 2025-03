Papa segue estável e novo boletim deve sair apenas no sábado

O Papa Francisco permanece com condição clínica estável e seu novo boletim médico deve sair apenas no sábado (8). A informação foi publicada na tarde desta quinta-feira pelo Vaticano. O pontífice não apresentou novos episódios de insuficiência respiratória. Ainda segundo o boletim publicado pela Igreja Católica, ele passou por novos exames e está estável.

Papa não está com febre. Segundo o Vaticano, ele segue fazendo fisioterapia respiratória e motora, além de realizar exames diariamente. Próximo boletim médico será divulgado no sábado (8). De acordo com a assessoria de imprensa da Santa Sé, após considerar o quadro estável de Francisco, foi decidido que novas informações sobre sua saúde não deverão ser divulgadas nesta sexta-feira.

A autoridade máxima do Vaticano está internada desde o dia 14 com uma pneumonia bilateral. O papa, de 88 anos, segue em observação no Hospital Gemelli de Roma e seu prognóstico segue "reservado"

O Papa passa pela sua mais longa internação desde que tomou posse no Vaticano, em 2013. Ele já passa pela quarta hospitalização durante o papado, da última vez ele havia ficado três dias internado por conta de uma bronquite. No ano passado, Francisco alarmou a igreja após sofrer uma série de quedas. Em 2021 ele ficou dez dias recluso para se submeter a uma cirurgia no intestino.