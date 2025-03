Casa Branca concede às montadoras um mês de suspensão das tarifas de importação do México e Canadá

A Casa Branca confirmou, nesta quarta-feira (5), que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, concederá um prazo para a aplicação de tarifas impostas na terça para veículos do mercado do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, na sigla em inglês).

As tarifas sobre os fabricantes de automóveis de seus países vizinhos serão adiadas por um mês, disse a secretária de imprensa do governo norte-americano, Karoline Leavitt, em coletiva concedida nesta quarta-feira (5) na Casa Branca.

Ela disse que decisão foi tomada após conversa de Trump com executivos das principais montadoras, como a Stellantis, Ford e General Motors. A representante afirmou ainda que as tarifas recíprocas entrarão em vigor no dia 2 abril.

A secretária acrescentou que a isenção se aplica a carros em conformidade com os termos do acordo comercial de 2020 entre EUA, México e Canadá. “O presidente está dando a eles uma isenção por um mês para que não fiquem em desvantagem econômica”, afirmou Karoline.

Trump afirmou ainda que conversou com o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, sobre tarifas em uma ligação nesta quarta-feira e disse que não está convencido de seus esforços para conter o fluxo de fentanil para os EUA.

Em uma postagem na Truth Social, o presidente afirmou que a ligação terminou de forma "um tanto" amigável, mas não foi suficiente para convencê-lo a suspender as pesadas tarifas de 25% sobre todas as importações do Canadá e do México.