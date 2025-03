Canadá solicita consultas com EUA na OMC por 'tarifas injustificadas', diz embaixadora

O Canadá solicitou consultas com Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre as "tarifas injustificadas" contra as importações canadenses, informou a embaixadora do país na instituição, Nadia Theodore, em uma publicação no LinkedIn na segunda-feira (3). A representante disse que a decisão americana não deixa outra escolha "a não ser responder para proteger os interesses canadenses".

"Em nome do governo do Canadá, solicitei consultas da OMC com o governo dos Estados Unidos em relação às suas tarifas injustificadas sobre o Canadá. Este não era o resultado que esperávamos e pedimos à administração dos EUA que reconsidere suas tarifas", escreveu.



