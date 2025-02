Corpo devolvido pelo Hamas não é o de mãe de família, afirma Israel

Nenhum dos quatro corpos de reféns devolvidos de Gaza nesta quinta-feira (20), corresponde a Shiri Bibas, a mãe de origem argentina sequestrada pelo grupo terrorista Hamas, disse Israel nesta sexta-feira (21). A identificação dos corpos de seus filhos, Ariel e Kfir Bibas, foi confirmada.

"O corpo adicional não é o de sua mãe, Shiri, nem o de nenhum outro refém israelense" como havia reivindicado o grupo terrorista, afirmou o Exército em nota, exigindo que o Hamas devolva o corpo de Shiri Bibas.

"Pedimos ao Hamas que devolva Shiri Bibas, bem como todas as pessoas sequestradas", escreveu o porta-voz do exército israelense Avichay Adraee no Telegram. Caixões com restos mortais dos quatro reféns foram exibidos publicamente pelo Hamas antes de serem entregues à Cruz Vermelha.

Israel ainda afirmou que Ariel e Kfir foram "assassinados brutalmente em cativeiro" e não devido a bombardeios contra a Faixa de Gaza, como afirma o Hamas. O grupo anunciou, em novembro de 2023, que Shiri Bibas e seus filhos haviam sido mortos em um bombardeio israelense.

O Hamas devolveu os corpos de quatro reféns a Israel nesta quinta-feira (20). O grupo havia dito que os restos entregues eram os de Ariel e Kfir Bibas, que tinham, respectivamente, 4 anos e 8 meses no momento do sequestro, em 7 de outubro de 2023, os de sua mãe, Shiri Bibas, de 32 anos; e os de Oded Lifshitz, de 83 anos.

Os quatro reféns foram capturados no kibutz Nir Oz, durante o ataque do Hamas ao sul de Israel, o qual desencadeou a guerra em Gaza. As imagens do sequestro de Bibas e seus filhos deram a volta ao mundo e se tornaram um símbolo do horror vivido no ataque. O marido de Shiri e pai das crianças, Yarden, também esteve em cativeiro, mas foi liberado no dia 1º de fevereiro em outra troca de reféns.

Os quatro caixões foram entregues ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV), que os confiou depois ao Exército israelense. O comboio com os restos entrou em Israel pelo kibutz de Kissufim, onde dezenas de pessoas se reuniram com bandeiras israelenses e amarelas, uma cor que simboliza os reféns.

Kfir Bibas era o mais jovem dos 251 reféns sequestrados em 7 de outubro. Antes da troca desta quinta-feira, 70 pessoas ainda eram mantidas reféns pelo grupo terrorista Hamas em Gaza. Entre elas estão os corpos de 35 sequestrados que estariam mortos, segundo o Exército israelense.

'Violação grave na trégua'



O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou o grupo terrorista Hamas de ter cometido uma "violação cruel" da trégua em Gaza ao não entregar o corpo da refém Shiri Bibas. "A crueldade dos monstros do Hamas não conhece limites. Eles não sequestraram apenas o pai, Yarden Bibas, a jovem mãe, Shiri, e seus dois filhos pequenos. De uma forma inimaginavelmente cínica, eles não devolveram Shiri aos seus filhos, aqueles anjinhos, e em vez disso colocaram o corpo de uma mulher de Gaza no caixão", disse Netanyahu.

Durante o comunicado, o primeiro-ministro afirmou que Israel permanecerá agindo para que o corpo de Shiri seja recuperado, além de "garantir que o Hamas pague um alto preço por essa violação cruel e perversa do acordo de cessar-fogo".