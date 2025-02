Papa Francisco apresenta 'ligeira melhora' e está sem febre, diz Vaticano

A saúde do Papa Francisco apresentou uma "leve melhora", informou o Vaticano nesta quinta-feira (20), no sétimo dia de hospitalização do jesuíta argentino de 88 anos. "O estado clínico do Santo Padre apresenta uma ligeira melhora. Ele está sem febre e seus parâmetros hemodinâmicos permanecem estáveis", anunciou o Vaticano em um boletim. O papa está hospitalizado desde a sexta-feira passada.

"A noite transcorreu tranquilamente, o papa se levantou e tomou café da manhã numa poltrona", informou a Santa Sé. No dia anterior, o boletim médico destacou condições clínicas estáveis. "Os exames de sangue, avaliados pela equipe médica, mostram uma ligeira melhora, particularmente nos índices inflamatórios", apontou.

Francisco está hospitalizado no Hospital Policlínico Universitário Agostino Gemelli, em Roma, com problemas respiratórios. Na terça-feira, uma tomografia de tórax apontou uma pneumonia bilateral. O jesuíta argentino, que historicamente sofre de problemas respiratórios e teve o lobo pulmonar direito removido quando era jovem, contraiu a "infecção polimicrobiana, em um contexto de bronquiectasia e bronquite asmática" e seu tratamento terapêutico é considerado "complexo".

As notícias reacenderam as preocupações sobre a saúde do pontífice, cujo status está sendo posto à prova por uma agenda sobrecarregada e um ritmo de trabalho pesado que ele se recusa a diminuir.